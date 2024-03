Tottenham goleia Aston Villa e se aproxima do G4 no Inglês

Na manhã deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Aston Villa, no Villa Park, e venceu por 4 a 0.

Os gols foram marcados por Maddison, Johnson, Son e Werner.

Com isso, os Spurs, atualmente na quinta colocação com 53 pontos, diminuíram a distância para o Aston Villa, que se encontra com 55, em quarto.

Além disso, o Tottenham ainda conta com uma partida a menos. Por isso, a equipe comandada por Ange Postecoglou poderá ultrapassar o adversário.

O próximo duelo do Tottenham será diante do Fulham, no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), no Craven Cottage, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Aston Villa retorna aos gramados nesta quinta-feira, contra o Ajax, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conference League.

A bola rola às 17 horas (de Brasília), no Villa Park.

Os gols

O placar foi aberto somente na segunda etapa, aos cinco minutos.

Maddison, que recebeu ótimo passe de Sarr, empurrou para o gol livre.

Já o segundo foi marcado aos oito, com Brennan Johnson.

O atleta recebeu de Son e finalizou no alto da meta, sem chances de defesa para o goleiro argentino Emiliano Martínez.

Aos 45, Kulusevski entregou para Son na marca do pênalti e, com muita força, o atleta finalizou ao gol e garantiu o terceiro da equipe.

Por fim, aos 49, Timo Werner recebeu de Son e mandou para o fundo das redes, fechando a conta.