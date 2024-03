Torcida do Corinthians cobra elenco por vitória na Copa do Brasil: "É guerra"

Após o empate de 0 a 0 com o Água Santa, neste domingo, torcedores do Corinthians cobraram o elenco. Os alvinegros pediram uma vitória na próxima quinta-feira, contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

"É quinta-feira, é quinta-feira", "é guerra, quinta-feira é guerra", "se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar", cantaram os corintianos.

O Corinthians foi eliminado ainda na primeira fase do Estadual. Com o empate com o Água Santa, o Alvinegro encerrou o torneio na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos. O time já chegou na última rodada desclassificado.

O Corinthians encara o São Bernardo na quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio a partir das 20 horas (de Brasília).