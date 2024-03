Tombense x Cruzeiro: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Mineiro

Neste domingo, a Tombense recebe o Cruzeiro pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. A bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília) no estádio Ipatingão.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão apenas no Premiere.

Pontuação

Tombense: 15 pontos em oito jogos, classificada na 2ª posição do grupo A.

Cruzeiro: 19 pontos em oito jogos, classificado na 1ª posição do grupo A.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Tombense: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Cruzeiro: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe; Pedro Costa, Zé Vitor, Wesley e Emerson; Mikael, Denner, Kaio Silva e Rafael Barbosa; Igor Bahia e Felipe José.

Técnico: Raul Cabral.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Mateus Vital; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dinenno.

Técnico: Nicolás Larcamón.

Arbitragem

Paulo César Zanovelli é o árbitro do confronto. Felipe Alan Costa e Pablo Almeida são os assistentes. Emerson de Almeida vai estar no comando do VAR.