Tite vê vitória do Flamengo como inconteste, mas cita virada do Flu em 2023

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite estava muito tranquilo e seguro em relação ao desempenho do Flamengo no jogo de ida da semifinal do Carioca. O time venceu por 2 a 0, em um resultado que o técnico classificou como "inconteste".

"Um grande jogo. Um jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. E um resultado inconteste", avaliou o treinador.

A diferença de gols é a mesma do jogo de ida da final do Carioca 2023. A diferença é que o Fla tem a vantagem e se classifica, mesmo se o tricolor igualar no saldo de gols na volta e vencer por 2 a 0, por exemplo.

"Os atletas comentaram que ano passado eles tinham vencido por 2 a 0 e perdeu". Tite, técnico do Flamengo.

Mas o placar poderia ser maior contra o Flu hoje? "Tem o Fábio no gol do outro lado, né?"

Relação com o grupo atual. "Tem uma relação de profissionais que são transparentes e leais. Que querem trabalhar. E querem merecer através do trabalho. Não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas também não quer que ninguém tire o que é seu. É um direito que ela tem. Ela procura dentro do trabalho se fazer merecedora. Às vezes o jogo do desempenho não é o jogo do placar, mas às vezes se traduz", emendou Tite.

O que disse Cleber Xavier

Tite levou o auxiliar Cleber Xavier para a coletiva pós-jogo no Maracanã e o assistente respondeu várias perguntas sobre o jogo e a preparação atual do Flamengo.

"Demos pouca chances ao adversário. Foram poucas finalizações e nenhuma no gol. Fomos efetivos nas opções de ataque, e poderia ter tido alguma situação mais clara. Mantivemos a média de não tomar gol e fazer dois ou mais gols. Estamos felizes pela grandeza do adversário, mas com a consciência de que sábado continua", disse Cleber.