Tite exalta atuação do Flamengo em vitória contra o Fluminense

O Flamengo venceu por 2 a 0 o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. O resultado deixou o clube rubro-negro mais próximos da final do Campeonato Carioca.

As duas equipes duelam pela vaga na final do Estadual no próximo sábado. O Flamengo pode perder por dois gols de diferença que, mesmo assim, vai avançar para a final. O vencedor deste confronto enfrentará Vasco ou Nova Iguaçu na grande decisão.

O técnico Tite exaltou a atuação da equipe, mas negou que a classificação esteja garantida.

"Um grande jogo. Um jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. Foi um resultado inconteste. Não dá para avaliar os números agora, não tem jeito. A adrenalina fica projetando uma semifinal ainda aberta", disse.

O ex-treinador da Seleção Brasileira admitiu que o Fluminense obrigou sua equipe a recuar no começo do segundo tempo, devido à qualidade dos jogadores do elenco tricolor.

"Foi pela qualidade do Fluminense. Quando tem um Fla-Flu com tantos jogadores com qualidade técnica, inevitavelmente eles vão saber construir. Foi mérito do Fluminense, não uma ideia nossa", declarou.