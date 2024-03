Thiago Wild é eliminado no ATP 1000 de Indian Wells

Vindo do classificatório, Thiago Wild obteve quatro vitórias seguidas no ATP 1000 de Indian Wells, mas o domingo reservou o fim da série positiva e a eliminação para o brasileiro com uma dura derrota.

Wild foi totalmente dominado em quadra pelo húngaro Fabian Marozsan, 58º do ranking. O representante europeu teve quase o dobro de pontos totais em relação ao brasileiro e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2.

Agora, Marozsan irá enfrentar uma pedreira: o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o canadense Félix Auger-Aliassime.

Com a derrota, Wild deve sofrer uma queda no ranking, pois defendia 129 pontos nesta semana e deixa Indian Wells com apenas 77.