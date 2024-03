Técnico do Lecce acerta cabeçada em rival após partida no Italiano

O duelo entre Lecce e Hellas Verona, ocorrido neste domingo, terminou em cenas lamentáveis. O técnico do Lecce, Roberto D'Aversa, agrediu o atacante rival Thomas Henry com uma cabeçada após o apito final da partida. O jogo foi válido pela 28ª do Campeonato Italiano e terminou 1 a 0 para o Hellas.

Imagens televisivas da Itália mostram o momento em que Roberto se aproxima do camisa 9 adversário e o cabeceia no rosto, se afastando em sequência. Henry também acabou sendo expulso na confusão.

Imagens de Roberto D'Aversa, técnico do Lecce, dando uma cabeçada em Thomas Henry, atacante do Verona, ao final do jogo de hoje pela Serie A.pic.twitter.com/Lgzj1XZ5t3 ? Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 10, 2024

Nas redes sociais, o treinador se defendeu alegando não ter agredido Henry e se desculpou pela confusão. Em entrevista pós-jogo, Roberto reforçou que não quis agredir Henry: "Não entrei no campo para lhe dar uma cabeçada."

Roberto D'Aversa está no comando do Lecce desde junho do ano passado. Com a derrota deste domingo, a equipe está na 16ª posição do Campeonato Italiano com 25 pontos, apenas um a mais do que o primeiro clube na zona de rebaixamento.