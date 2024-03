Técnico do Lecce acerta cabeçada em jogador rival na Itália; veja

O técnico do Lecce, Roberto D'Aversa, atingiu o atacante Thomas Henry, do Verona, com uma cabeçada após o fim do jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Italiano.

O que aconteceu

O Verona venceu o Lecce por 1 a 0 e Henry foi expulso nos minutos finais da partida.

De acordo com a imprensa italiana, Henry provocou os jogadores adversários, o que irritou D'Aversa.

O treinador do Lecce entrou no campo e foi cobrar o atacante rival, acertando uma cabeçada no rosto do jogador.

O jogo era importante na luta pelo rebaixamento: com a vitória, o Verona saiu da zona da degola e ultrapassou o próprio Lecce.

Veja o momento: