Seleção Brasileira feminina perde dos Estados Unidos e amarga vice da Copa Ouro

Na noite deste domingo, a Seleção Brasileira feminina perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos a final da Copa Ouro, no Snapdragon Stadium, em San Diego, Califórnia. As comandadas de Arthur Elias amargaram o vice-campeonato.

O gol do triunfo das norte-americanas foi marcado ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, em cabeceio de Lindsey Horan. O Brasil até tentou, mas não conseguiu correr atrás do prejuízo.

The Cap ? pic.twitter.com/FA6kA5ix0X ? U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) March 11, 2024

O jogo

A primeira grande chance da partida foi da Seleção Brasileira, com Duda Sampaio cobrando falta da entrada da área rente à trave. Pouco depois, Gabi Portilho chutou de primeira e quase marcou.

Já na parte final da primeira etapa, os Estados Unidos levaram perigo e equilibraram o jogo. Aos 45 minutos, Lindsey Horan subiu entre Antônia e Portilho para abrir o marcador.

A segunda etapa começou com o Brasil buscando o empate, mas sem levar perigo para a meta das norte-americanas. Tentando explorar o contra-ataque, as donas da casa chegaram a ampliar, porém, o impedimento de Lynn Williams foi assinalado.

No fim, os Estados Unidos contiveram o ímpeto ofensivo da Seleção Brasileira e conquistaram a vitória e o título diante da sua torcida.