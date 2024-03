São Paulo terá Bobadilla titular e Rafinha no banco para enfrentar o Ituano; veja escalações

O São Paulo está definido para o duelo contra o Ituano, na tarde deste domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Em busca da classificação à próxima fase, o técnico Thiago Carpini tem o retorno de Calleri e de Rafinha. O último começa no banco de reservas.

A equipe tricolor tem desfalques importantes para a partida. Pablo Maia, suspenso, será substituído por Bobadilla, já que Luiz Gustavo está lesionado. Também machucados, Nestor, Nikão e Wellington Rato ficam de fora.

O Tricolor, portanto, está escalado com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson e Bobadilla; Luciano, Lucas e Ferreirinha; Calleri.

Ituano x São Paulo

Novelli Júnior (Itu)

16h

Record TV e Paulistão Play

Líder do Grupo D, com 19 pontos, time de Thiago Carpini ainda não tem vaga garantida na próxima fase do Estadual. Novorizontino e São Bernardo, com 19 e 18, respectivamente, estão na cola do Tricolor. Vindo de empate por 1 a 1 no polêmico clássico contra o Palmeiras, o São Paulo só depende de si, mas pode ficar de fora do mata-mata se tropeçar.

Já o Ituano vive situação desesperadora. O Galo de Itu aparece na zona de rebaixamento à Série A2, com apenas seis pontos, e precisa da vitória para escapar da degola. A equipe comandada por Alberto Valentim, que não vence desde a segunda rodada do Paulistão, pode ser rebaixada até em caso de triunfo se o Guarani derrotar o Bragantino.

A escalação do time tem: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Marcel, Vitão e Léo Duarte; Miquéias, Thonny Anderson e Person; Marlon; Vinícius Paiva e Zé Carlos.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O árbitro é Raphael Claus, que será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral fica sob responsabilidade do VAR.