São Paulo: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O São Paulo enfrenta, às 16h de hoje (10), o Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória — e outro para desconfiar da equipe de Thiago Carpini.

Motivos para acreditar na vitória

Tudo ou nada. O São Paulo precisa da vitória para se garantir na próxima fase do Paulistão sem depender de outros resultados. Apesar de liderar o grupo D, o Tricolor tem o Novorizontino com os mesmos 19 pontos e o São Bernardo com 18 logo atrás.

Retrospecto. O Tricolor não perde para o Ituano desde 2018. De lá pra cá foram quatro vitórias e três empates.

Motivo para desconfiar

Ituano desesperado. A equipe do interior paulista precisa da vitória para fugir do rebaixamento. O Ituano é o vice-lanterna, precisa vencer e torcer contra o Guarani na rodada.

