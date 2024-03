Santos tenta ter Giuliano e vê Gil como exemplo: 'Melhor teste físico'

O Santos se preocupa com Giuliano e vê Gil como exemplo neste início de temporada.

Vai voltar?

Giuliano tem participação incerta contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia tem incômodos na panturrilha e tornozelo e não joga desde o dia 28 de janeiro, contra o Palmeiras.

Giuliano ainda não fez treinos com bola e precisaria de um avanço rápido para atuar no próximo fim de semana. O Peixe tenta viabilizar o retorno.

Dei uma entrevista onde deixei claro que ficaria no banco, mas não jogaria [contra a Inter de Limeira]. Treinou bem forte no CT, não fez nenhum trabalho com a bola e queria estar com a gente. Tendo 12 no banco, foi legal tê-lo. Vamos ver a sequência dele com bola para esperar segunda-feira, saber quando vamos jogar e programar as coisas para o Santos, não para o Giuliano

Fabio Carille

O xerife

Enquanto Giuliano é desfalque, Gil atuou em todos os 12 jogos do Santos no Campeonato Paulista. Aos 36 anos, o zagueiro está voando fisicamente e teve os melhores testes físicos do elenco.

A boa forma física vai de encontro à ideia de aposentadoria no fim do ano. A decisão não foi tomada, mas é analisada por ele e sua família.

Gil fala de parar no fim do ano, mas enquanto estiver em campo vai fazer isso, muito profissional. Melhor teste físico com 36 anos

Fabio Carille