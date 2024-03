Sampaio Corrêa x Botafogo: saiba informações e onde assistir o confronto pela Taça Rio

Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo não avançou para as semifinais do Campeonato Carioca. Assim, vai disputar a Taça Rio, em que, inclusive, é o atual campeão. O Glorioso encara o Sampaio Corrêa, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). O confronto de volta será no próximo fim de semana.

O jogo terá transmissão da Band, do canal Bandsports e do Canal GOAT, no Youtube.

Por ter feito melhor campanha na fase anterior, o Botafogo, que venceu o Fluminense por 4 a 2 na despedida do Carioca, tem a vantagem de atuar por dois empates ou pelo resultado agregado, caso acabe igualado. O Sampaio Corrêa, que vem de um 4 a 0 sobre o Audax, precisa, pelo menos, vencer um jogo e empatar outro.

Embalado pela vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino pela Libertadores, o Alvinegro vem de quatro triunfos seguidos. Desde que Tiago Nunes foi demitido e Fábio Matias assumiu interinamente o cargo de técnico, o time não sabe nem mesmo o que é empatar.

O Raio é destro ou canhoto? ??? #VamosBOTAFOGO Você assiste aos bastidores da vitória sobre o RB Bragantino na Botafogo TV! Link: https://t.co/pL3FiCACAN pic.twitter.com/rCMn8tpHsz ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 7, 2024

Fábio Matias sabe que a prioridade da semana é o duelo de volta com o Bragantino, na próxima quarta-feira. Mas valoriza a Taça Rio, inclusive, porque o Alvinegro precisa vencer o título para garantir a vaga na Copa do Brasil de 2025. Além disso, ele pode testar alguns jogadores.

"A Taça Rio é um título e é importante. Acredito que teremos também a oportunidade de ver alguns jogadores que não estão podendo ter minutagem", disse ele. O interino só vai divulgar a escalação minutos antes do confronto. Mas vai manter a base que derrotou o Fluminense, preservando assim os titulares do duelo contra o Bragantino no meio da semana.

Pelo lado do Sampaio Corrêa, o técnico Alfredo Sampaio promete um time aguerrido e com personalidade. "Vamos jogar com personalidade, pois desse jeito é que podemos nos sair bem. Muitas vezes é melhor enfrentar um time grande e estamos acreditando em um bom resultado em casa."

O treinador, que retorna de suspensão, não anunciou a escalação que pretende mandar a campo neste duelo. A grande força do time está no comando do ataque, que conta com um trio perigoso composto por Max, Elias e Rafael Pernão.

FICHA TÉCNICA



Sampaio Corrêa X Botafogo

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: 10 de março de 2024 (Domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: André Rodrigo Rocha (RJ)



Assistentes: Wallace Barros Santos (RJ) e Hugo Filemon Pinto (RJ)



VAR: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus, Lucas Carvalho, Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agú e Marcelo; Max, Elias e Rafael Pernão



Técnico: Alfredo Sampaio

BOTAFOGO: Igo Gabriel, Mateo Ponte, Bastos, Jefferson e Marçal; Kauê, Marlon Freitas, Raí e Diego Hernández; Emerson Urso e Janderson



Técnico: Fábio Matias