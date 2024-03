Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir ao jogo da semifinal da Taça Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam hoje (10), no Elcyr Resende, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio — torneio disputado entre os times que ficaram entre a quinta e oitava colocação na Taça Guanabara.

A partida terá transmissão da Band, na TV aberta, Bandsports, TV fechada, e Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Alvinegro ficou na quinta colocação no primeiro turno. O clube chega a essa fase com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.

O time de General Severiano vem de vitória no meio da semana. A equipe bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no primeiro jogo da terceira fase preliminar da Libertadores.

O Glorioso foi o único time de maior investimento fora das semifinais do Carioca. Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense lutam por vaga na decisão.

O Sampaio Corrêa ficou na oitava posição. O time faz sua estreia na Série A do Estadual.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Leandro Matheus; Lucas Carvalho, Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agú e Marcelo; Max, Elias e Rafael Pernão. Técnico: Alfredo Sampaio

Botafogo: Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Bastos, Halter e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Kauê; Diego Hernandez, Raí (Emerson Urso) e Janderson. Técnico: Fabio Matias (interino)

Sampaio Corrêa x Botafogo -- Semifinal da Taça Rio

Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Data e hora: 10 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Band, Bandsports e Goat