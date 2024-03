Renato defende imprensa longe dos treinos do Grêmio: 'o que o clube ganha?'

Renato Gaúcho justificou sua decisão de fechar os treinos do Grêmio para a imprensa. Segundo ele, o clube não ganha nada com a presença de jornalistas acompanhando as atividades.

O que aconteceu

Renato Gaúcho optou por fechar todas as atividades do Grêmio recentemente. Depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, o treinador foi questionado sobre isso e explicou que na sua opinião, o clube não tem qualquer vantagem na presença da imprensa acompanhando os treinos.

Renato ainda disse que há jornalistas que, na opinião dele, desrespeitam o clube.

"Vocês podem ir no CT, podem ficar na sala de vocês (imprensa), tomar cafezinho por conta do clube. A Europa faz isso há muito tempo (treinos fechados), muitos clubes no Brasil fazem isso. Parece que eu estou revolucionando o futebol gaúcho. É algo de outro planeta? Isso vai ser uma rotina em clubes brasileiros, um vai copiando o outro", disse Portaluppi.

"Nada contra vocês, eu trato muito bem vocês todos. Eu falo do 'ar condicionado' ou chamo de 'cornetinhas' porque é uma forma de brincar e vocês brincam comigo também, mas não falto com respeito com ninguém. Vocês são muito bem-vindos no CT, mas o campo é nosso quintal de trabalho, lá trabalhamos tudo que é necessário", completou.

Eu pergunto, com todo o respeito: Qual o benefício que o clube tem em vocês estarem presentes no treino? O que o clube ganha? Me dá um benefício. Os beneficiados são vocês. Eu entendo, mas muitos de vocês vão lá, pegam imagens, ganham dinheiro em cima do clube, e criticam a gente pra caramba. E ainda temos que esperar vocês saírem pra fazermos nossos treinos secretos. Eu entendo que é o trabalho de vocês, mas nunca fomos convidados para ir até o trabalho de vocês

E tem mais...

Renato seguiu falando sobre a relação da imprensa com o clube em mais algumas perguntas.

"Nós passamos as imagens para vocês porque respeitamos nosso torcedor. As imagens são ainda melhores, porque eu permito que nossa TV entre no campo, então as imagens são mais próximas, e entrevistas com jogadores quase diariamente também. Jogador não gosta de dar entrevista, eu não gosto de dar entrevista, e para a TV do Grêmio nós damos", explicou.

O Renato não está brigando ou castigando a imprensa, a Europa toda faz isso. Eu sei que é trabalho de vocês, mas vocês têm que respeitar o nosso. Todo mundo tem direito de criticar e elogiar, mas parece que caiu o mundo. Se vocês nos tratarem bem, daqui a pouco eu dou uma liberada. Mas botem na cabeça de vocês: qual o benefício que o clube tem com a imprensa entrando lá? Os únicos beneficiados são vocês

O que mais ele disse

Falta de respeito. "Eu acho que é necessário mais respeito da parte de três ou quatro de vocês com o clube. Eu faço o que, proíbo só eles? Não dá. Eu gostaira que eles pudessem ir nos treinos. A crítica é válida, mas quando ultrapassa, e tem três ou quatro que ganham muito dinheiro assim, é complicado. Tem uns colorados doentinhos, que nãom tenho nada contra, mas tem que botar a camisa do Inter pra falar. E uns gremistas que se aproveitam e querem clique pra ganhar dinheiro. Eles ultrapassam nas críticas. Eu sei que é trabalho de vocês, mas quando ultrapassa, começa a falar besteira, até sobre a família, atinge filhos dos jogadores, quer moldar a opinião pública, e não vão conseguir, não podemos deixar. Eu defendo a instituição. E não é uma decisão só minha, eu opino, junto com a direção, e tomamos as decisões. Isso acontece há muitos anos. Enquanto eu estiver aqui, com esse precisente, essa direção, essas pessoas não vão se criar. Eu sei que é minoria, três ou quatro que acham que são os donos da verdade.