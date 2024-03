Vini Jr marca, Real vence Celta com 2 gols contra e segue líder do Espanhol

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 4 a 0, neste domingo (10), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid contou com os gols de Vini Jr e Arda Güler, além de dois contra de Vicente Guaita e Carlos Domínguez para garantir a vitória.

O time do técnico Carlo Ancelotti segue líder do campeonato, com 69 pontos, sete na frente do vice Girona. Já o Celta de Vigo segue com apenas 24 pontos na 17ª colocação, dois pontos à frente da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

Jogando pelo meio, Camavinga foi quem mais criou chances de gols no primeiro tempo para o Real Madrid. Mas foi o brasileiro Vinícius Júnior quem marcou o primeiro gol da partida, após rebote em um escanteio cobrado por Modric. Rüdiger cabeceou para boa defesa do goleiro de Guaita, goleiro do Celta de Vigo, mas Vini aproveitou o rebote e inaugurou o placar para o Real.

Na segunda etapa, o Real Madrid continuou pressionando, mas Guaita impediu que o Real ampliasse o placar com facilidade. Para a infelicidade do goleiro do Celta de Vigo, que fez 11 defesas ao todo na partida, aos 35 minutos do segundo tempo o zagueiro Rüdiger cabeceou no travessão, a bola quicou em cima da linha, resvalou nas costas do goleiro e foi pro gol.

Já no final da partida, foi a vez do zagueiro Carlos Domínguez jogar contra o próprio patrimônio e anotar mais um gol contra na partida: 3 a 0 para o Real Madrid. Ainda deu tempo de Arda Güler anotar mais um gol e decretar a goleada do Real Madrid.

Gols

1x0: Aos 21' do 1º tempo, Modric cobra escanteio para uma cabeçada forte de Rüdiger, mas o goleiro Guaita defende e a bola sobra para Vinícius Júnior empurrar a bola para o fundo das redes após duas tentativas.

2x0: Requintes de crueldade: aos 39' do 2º tempo, o goleiro Guaita, que vinha fazendo excelente partida, acabou fazendo um gol contra. Após nova cobrança de escanteio de Modric, Rüdiger cabeceou com força no travessão. A bola rebateu nas costas do goleiro do Celta de Vigo e foi pro gol.

3x0: Aos 43' do 2º tempo, Vinícius Júnior levantou a bola na área, Guaita não acha nada e Domínguez acaba mandando o próprio patrimônio na segunda trave.

4x0: Aos 48' do 2º tempo, após bonita enfiada de bola de Ceballos, Arda Guler dribla o goleiro Guaita e estufa as redes do Celta pela quarta vez!