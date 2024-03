Ramón Díaz bate na mesa de novo: 'Vasco vai para a final'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O vascaíno já viu filme parecido. O técnico do Vasco, Ramón Díaz, mais uma vez usou uma entrevista coletiva para dar batidinhas na mesa e prometer uma meta. O Vasco não "bajou" (caiu) no Brasileirão. Agora, ele crava: "O Vasco vai para a final" do Carioca.

"O Vasco vai chegar à final porque tem o espírito, o compromisso", disse o treinador argentino, que repetiu a previsão, em um recado mais direto ao torcedor depois do empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no Maracanã:

"Venham ao estádio porque vamos chegar à final".

Ramon gostou do jogo: "Vasco está jogando coisas muito importantes. Temos 90 minutos para seguir competindo como estamos fazendo. Estou muito orgulhoso da equipe. Os torcedores também têm que estar. Muito simples a razão: jogamos há três dias uma partida importante, em que necessitávamos da classificação para seguir na Copa. Passamos, com sofrimento, com muita tensão, pressão das pessoas. Eu gosto que pressionem, porque é um time grande. Hoje, poderíamos ter ganhado por dois ou três ações. Mas também poderíamos ter perdido".

A diferença de um jogo para o outro: "Na semana que vem, vamos ter a vantagem de descansar durante a semana. Eles vão jogar contra o Internacional. O Vasco vai chegar à final porque tem o espírito, o compromisso. Diante de uma perda, recupera".

Empate justo: "Com Payet, poderíamos ter ganhado. Não seria justo, porque acho que o justo era mesmo o empate. Eles tiveram chance com o atacante. Mas estou muito feliz porque faltam 90 minutos e creio que os torcedores de Vasco queriam ganhar de 3 a 0, mas o futebol tem disso. É preciso competir. Estou orgulhoso. Outro dia, as pessoas saíram antes, empatamos e ganhamos nos pênaltis. O verdadeiro torcedor fica até o final. Hoje, estávamos perdendo, mas a equipe reagiu".