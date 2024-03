Rafael diz que expulsões condicionaram o jogo e valoriza força defensiva do Cruzeiro

Mesmo com dois a menos, o Cruzeiro conquistou um empate sem gols contra o Tombense, no Ipatingão, neste domingo, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

Após a partida, o goleiro Rafael disse que as expulsões acabaram condicionando o jogo e valorizou a força defensiva da Raposa para a busca pelo resultado.

"Em relação ao jogo, começamos muito bem, impondo a nossa maneira de jogar. Obviamente, as expulsões acabaram condicionando. Temos que tirar o positivo, aquela solidez defensiva que a gente vem demonstrando há dois anos, tanto na Série B como na Série A como melhor defesa do campeonato", disse em entrevista ao Premiere.

"Então, a gente sabe que defesa ganha jogo, ganha campeonato, mas agora tem o jogo da volta que vai ser difícil porque eles têm muita qualidade também", completou.

? Fim de jogo no Ipatingão.

Vamos lutar pela classificação para a final em casa! ? #TOMxCRU | 0-0 | ? #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/ALzoKbPOzo ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 11, 2024

Por ter uma campanha superior, o Cruzeiro pode empatar na volta para garantir uma vaga à final. Já o Tombense é obrigado a triunfar para seguir com o sonho do título.

Ainda sem data, horário e local divulgados, as equipes voltam a se enfrentar no próxima final de semana por uma vaga na grande decisão do Campeonato Mineiro.