PSG empata com Reims, mas segue com tranquilidade na liderança do Francês

Na manhã deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Reims, no Parc des Princes, e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Abdelhamid (contra) e Gonçalo Ramos, enquanto Marshall Munetsi e Oumar Diakite anotaram para os visitantes.

Apesar do tropeço, a equipe comandada por Luis Enrique tem dez pontos a mais em relação ao vice-líder Brest, que foi derrotado para o Lens na tarde de ontem. Por outro lado, o Reims seguiu na nona posição, agora com 35 somados.

O próximo confronto do Paris Saint-Germain será diante do Nice, pelas quartas de final da Copa da França. A bola rola na próxima quarta-feira, às 17h10 (de Brasília), no Parc des Princes. Já o Reims retorna aos gramados somente no próximo domingo, diante do Metz, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Stade Auguste-Delaune II.

Os gols

Com Mbappé no banco de reservas, o Paris Saint-Germain foi surpreendido logo cedo, aos sete minutos. Após erro do lateral Hakimi, Munetsi aproveitou o passe de Diakité e, com o gol livre, anotou o primeiro da equipe.

O time da casa reagiu logo depois, aos 17, com um gol contra de Yunis Abdelhamid. O zagueiro do Reims, ao tentar afastar o cruzamento, mandou para a própria rede.

A virada veio aos 21, com Gonçalo Ramos. O atacante português aproveitou a sobra dentro da área e, com um chute rasteiro, colocou o Paris na frente.

No entanto, o Reims igualou o marcador no final da primeira etapa, aos 45. O zagueiro Agbadou deixou para Diakité, que mandou no canto do gol defendido por Keylor Navas.

Apesar da entrada de Mbappé aos 33 da segunda etapa, os líderes da competição não conseguiram mais marcar.