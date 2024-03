Carpini explica gesto feito após gol da vitória do São Paulo contra Ituano

Thiago Carpini, técnico do São Paulo, explicou por que colocou a mão no ouvido após o gol de Lucas, que garantiu a vitória sobre o Ituano.

Não vou entrar no mérito da questão, mas tinham três ou quatro pessoas no alambrado que eu conheço — são alguns desafetos que a vida e o futebol nos dá — e quando você está num estádio pequeno, eu ouvi ofensas de cunho muito pessoal direcionados para meu filho e minha esposa Carpini, em entrevista coletiva

Talvez eu tenha errado em relação a isso quando me dirijo a essas pessoas, e elas sabem quem são. Foi para extravasar. Foi uma resposta de 90 minutos para coisas muito pessoais e pesadas

O que aconteceu

Carpini indicou o "número um" para as arquibancadas e levou as mãos ao ouvido, após Lucas marcar o terceiro gol do São Paulo, nos acréscimos do segundo tempo.

O Tricolor Paulista estava sendo eliminado do Paulistão com o empate. O gol de Lucas garantiu a vaga nas quartas de final.

Assista ao momento: