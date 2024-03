Pitón prega melhora do Vasco por vaga na final do Estadual

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O lateral esquerdo Lucas Pitón afirmou que a equipe cruzmaltina precisa melhorar o foco durante as partidas

"Acredito que precisamos melhorar o foco no jogo. Estamos deixando uma brigas no jogo tirar nossa concentração. Conseguimos buscar o resultado e vamos tentar a virada no próximo jogo", disse o jogador.

Assim como no meio da semana contra o Água Santa-SP pela Copa do Brasil, Pitón marcou o gol de empate do Vasco. O lateral rechaçou o rótulo de herói e afirmou que o objetivo é a vaga na decisão.

"Vamos buscar a classificação para a final. Não me vejo como herói. Todos trabalham para a classificação do Vasco para a final", declarou.

O resultado manteve a vantagem da equipe da Baixada Fluminense para a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Um novo empate garante o Nova Iguaçu na decisão do Estadual por conta da melhor campanha do time na primeira fase.

O Vasco precisa da vitória no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília) para chegar à final do Campeonato Carioca. O local da partida ainda será confirmado pela Federação do Rio.