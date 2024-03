Palmeiras recebe folga após vitória e terá semana para focar nas quartas do Paulistão

O elenco do Palmeiras recebeu folga neste domingo após a vitória sobre o Botafogo-SP, por 1 a 0, no último sábado, na Arena Barueri. Com o triunfo, o Verdão terminou a primeira fase do Campeonato Paulista invicto e garantiu a melhor campanha geral pelo terceiro ano consecutivo.

Dessa forma, os jogadores do Alviverde folgaram neste domingo e tiraram o dia para recuperar as energias. Vale lembrar que a folga estava prevista na programação palmeirense independentemente do resultado da partida.

Com isso, o Palmeiras de Abel Ferreira terá a semana para focar nas quartas de final do Paulistão, que está marcada para o próximo domingo (17). O clube, porém, aguarda seu adversário - Água Santa e Ponte Preta ainda brigam pela segunda posição do Grupo B, mas a definição acontece neste domingo.

Bom dia só pra quem tá invicto no Paulista! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/9BQQbfO4wv ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 10, 2024

O Palmeiras encerrou a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo B, com 28 pontos conquistados. Em 12 partidas, foram oito vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota. O último revés da equipe na primeira fase do torneio foi em abril de 2021, diante da Inter de Limeira.

De 2020 para cá, o Verdão não só obteve a melhor campanha nos últimos três anos, como chegou à final estadual todas as vezes. Neste período, foram dois vices e dois títulos - o último troféu foi sobre o Água Santa, em 2023.

Agora, o Alviverde vai em de busca seu terceiro título consecutivo do Paulistão, marca que não atinge há 90 anos. O último tricampeonato paulista do clube foi em 1934, quando ainda se chamava Palestra Itália.