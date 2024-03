Palmeiras e Santos garantem mando de campo em eventual semifinal do Paulistão

Com os resultados deste domingo do Paulistão, Palmeiras e Santos garantiram o mando de campo em uma eventual semifinal do torneio estadual. Ambos têm as duas melhores campanhas, com 28 pontos para o Verdão e 25 para o Peixe.

Terceira melhor campanha, o São Paulo está com 22 pontos e mesmo se avançar no tempo normal e o Alvinegro Praiano nos pênaltis, não alcançará o time de Carille. O Palestra, por sua vez, também já garantiu a ponta da classificação geral na próxima fase se passar.

Com a vitória nos instantes finais, o Tricolor conseguiu fugir do Palmeiras caso bata o Novorizontino sem a necessidade de penalidades. Já com decisão após o tempo regulamentar, os comandados de Carpini torcem para o RB Bragantino não triunfar antes dos pênaltis.

TUDO DEFINIDO!

Assim ficou a classificação geral do Paulistão Sicredi depois das doze rodadas da fase de grupos! ?#PaulistaoSicredi pic.twitter.com/tt2oQeJYyM ? Paulistão (@Paulistao) March 10, 2024

O Santos terá como adversário na próxima fase a Portuguesa, ao passo que o Verdão encara a Ponte Preta. São Paulo x Novorizontino e RB Bragantino x Inter de Limeira são os outros dois duelos.

O mando de campo para final, por fim, será a soma da pontuação da primeira fase com as das quartas de finais e semifinais do Paulistão.

Confira a pontuação dos classificados:

1º Palmeiras - 28

2º Santos - 25

3º São Paulo - 22

4º Novorizontino - 22

5º RB Bragantino - 21

6º Inter de Limeira - 17

7º Ponte Preta - 17

8º Portuguesa - 10