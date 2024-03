Novorizontino e Ponte Preta avançam às quartas do Paulista; Santo André e Ituano são rebaixados

Neste domingo, foram definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Além do São Paulo, que avançou no sufoco com a vitória diante do Ituano, Novorizontino e Ponte Preta também conseguiram a classificação. Do outro lado da tabela, Ituano e Santo André foram rebaixados para a Série A2 do Estadual.

Nas quartas, o Palmeiras enfrentará a Ponte Preta, o Santos irá duelar com a Portuguesa. o Reb Bull Bragantino terá a Inter de Limeira pela frente e o São Paulo jogará contra o Novorizontino.

FIM DE PAPO!

Com São Paulo, Novorizontino e Ponte Preta com as últimas vagas pras quartas, assim termina a primeira fase do Paulistão Sicredi. #PaulistãoSicredi

? Agência Paulistão pic.twitter.com/AAzIysJoMI ? Paulistão (@Paulistao) March 10, 2024

O Tricolor Paulista venceu o Ituano por 3 a 2, em jogo decidido nos minutos finais, e garantiu a primeira colocação do Grupo D. Já o Novorizontino ganhou da Portuguesa por 2 a 0, terminando a primeira fase na segunda posição. O São Bernardo, que também estava na disputa pela vaga, fez sua parte e ganhou do Mirassol por 2 a 0, mas com o resultados dos adversários não conseguiu a classificação.

Com melhor campanha na primeira fase, o Palmeiras irá disputar as quartas de final da competição contra a Ponte Preta, que perdeu para o Santo André por 1 a 0, mas com o empate sem gols do Água Santa com o Corinthians conseguiu avançar no segundo lugar do Grupo B.

A luta contra o rebaixamento era de Guarani, Santo André e Ituano. O Bugre garantiu a permanência com vitória de 1 a 0 sobre o Bragantino e rebaixou as outras duas equipes.

No Grupo C, o confronto da próxima fase já estava definido anteriormente e o líder Bragantino irá enfrentar o Inter de Limeira. O Corinthians ficou na terceira posição e foi eliminado do torneio já na rodada anterior.

Veja os resultados deste domingo:

Água Santa 0 x 0 Corinthians



Guarani 1 x 0 Bragantino



Ituano 2 x 3 São Paulo



Mirassol 0 x 2 São Bernardo



Novorizontino 2 x 0 Portuguesa



Santo Andre 1 x 0 Ponte Preta

Confira a classificação final da primeira fase:

Grupo A

Santos - 25 pts Portuguesa - 10 pts Santos André - 8 pts (rebaixado) Ituano - 6 pts (rebaixado)

Grupo B

Palmeiras - 28 pts Ponte Preta - 17 pts Água Santa - 15 pts Guarani - 10 pts

Grupo C

Bragantino - 21 pts Inter de Limeira - 17 pts Corinthians - 14 pts Mirassol - 14 pts

Grupo D