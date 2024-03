Na estreia de Cuca, Athletico goleia e avança às semifinais do Campeonato Paranaense

O Athletico-PR recebeu, neste domingo, o Londrina pelo jogo de volta das quarta de final do Campeonato Paranaense. Os donos casa golearam por 6 a 0 e garantiram a classificação para a próxima fase do Estadual.

Depois da derrota por 1 a 0 na partida de ida, o Athletico conseguiu virar a eliminatória com a vitória por seis gols de diferença e eliminou o Londrina. Agora o Furacão espera o vencedor de Operário-PR e Azuriz para conhecer seu oponente na próxima fase. O jogo de ida acabou 0 a 0.

O primeiro jogo da semifinal vai acontecer no próximo domingo, ainda sem horário confirmado. Por conta da campanha na primeira fase, o Athletico vai fazer o segundo jogo em casa.

O primeiro gol dos donos da casa saiu aos 20 minutos de jogo. Erick aproveitou a cobrança de escanteio e desviou de calcanhar no primeiro pau. Apenas três minutos depois, Christian recebeu dentro da área, ganhou da marcação e tocou por cobertura para marcar um golaço.

Com apenas 20 segundos de bola rolando na segunda etapa, Christian cruzou e Mastriani completou de cabeça para fazer o terceiro. Aos 21 minutos, Mastriani recebeu o lançamento de Fernandinho e rolou para Canobbio, sozinho na pequena área, colocar a bola para dentro do gol. Dois minutos depois, Erick recebeu de Canobbio e bateu de primeira para marcar o segundo dele no jogo.

Ainda deu tempo de marcar o sexto. O Londrina saiu jogando errado e Pablo aproveitou para fechar a goleada do Athletico aos 37 minutos do segundo tempo.