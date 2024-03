Marcos Leonardo marca, Benfica vence e segue na busca pelo Sporting na ponta do Campeonato Português

Neste domingo, o Benfica recebeu o Estoril pela 25ª rodada do Campeonato Português. Os donos da casa venceram por 3 a 1, com gols de Kokcu, Marcos Leonardo e Tiago Gouveia. O líder Sporting também entrou em campo e venceu o Arouca fora de casa por 3 a 0.

Com a vitória, o Sporting chega aos 62 pontos e segue na liderança do campeonato mesmo com um jogo a menos. Logo atrás vem o Benfica, que chegou aos 61 pontos e continua na cola do líder. O Arouca permanece na 7ª posição com 34 pontos, enquanto o Estoril perde a chance de se afastar da zona do rebaixamento e segue na 16ª colocação com apenas 22 pontos.

O Sporting volta a campo nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita a Atalanta, da Itália, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. O primeiro jogo terminou 1 a 1. O Arouca encara o Moreirense no próximo domingo, às 12h30.

O Benfica também tem compromisso pela Liga Europa. O clube português encara o Rangers, da Escócia, nesta quinta-feira, às 14h45, no segundo jogo das oitavas de final. A partida de ida terminou empatada em 2 a 2, em Portugal. Já o Estoril recebe o Portimonense nesta sexta-feira, às 17h15.

Arouca 0 x 3 Sporting

Aos 18 minutos da primeira etapa, Viktor Gyokeres, artilheiro do campeonato, recebeu cruzamento de Matheus Reis e abriu o placar para o Sporting. Nos acréscimos do segundo tempo os visitantes ampliaram.

Aos 46 minutos, Geny Catamo fez boa jogada pelo lado direito e marcou um golaço. Cinco minutos depois, o Arouca se atrapalhou na saída de bola e Gyokeres rolou para Hjulmand fechar a vitória do líder do campeonato.

?? OS 3??PONTOS SÃO NOSSOS!!!

Os Leões vencem em Arouca por 0-3! ?? ?? Viktor Gyökeres, Geny e Hjulmand. #FCASCP // 0-3 pic.twitter.com/6b4uOj0uff ? Sporting CP (@SportingCP) March 10, 2024

Benfica 3 x 1 Estoril

Logo aos 15 minutos de jogo, David Neres passou para Kokcu bater de fora de área e anotar um belo gol abrindo o placar para os donos da casa. Aos 22 minutos, o Estoril chegou ao empate depois de Rodrigo Gomes aproveitar o rebote da trave para marcar.

Ainda na primeira etapa, Tiago Gouveia escorou para o meio da área e Marcos Leonardo recolocou o Benfica na frente do marcador aos 47 minutos. No começo do segundo tempo, Tiago Gouveia arrancou e bateu cruzado para vencer o goleiro, fazer o terceiro gol e fechar a vitória.