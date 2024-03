Marcelo Melo e Zverev vencem na dupla pelo Indian Wells; Medvedev derrota espanhol

Na madrugada deste domingo, Marcelo Melo (único brasileiro na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells) estreou com vitória jogando ao lado do alemão Alexander Zverev, em partida válida pelas duplas do Masters 1000 de Indian Wells. Eles venceram o australiano John Patrick e o neozelandês Marcus Daniell por 2 a 0 (6/2 e 6/4).

O próximo confronto seria diante de Grigor Dimitrov e Daniel Evans. No entanto, por conta de desistência, a dupla irá enfrentar, nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, em jogo válido pelas oitavas de final do torneio.

Além deles, dessa vez no simples, Medvedev, também na madrugada deste domingo, passou com facilidade pelo espanhol Roberto Carballes. O russo, assim como Melo e Zverev, venceu por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).

Assim, Medvedev jogará diante do americano Sebastian Korda, que passou pelo russo Roman Safiullin. A partida, pela terceira fase, será nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília).