Luciana Lossio fatura seu 1º GP5* com Lady Louise JMen nos EUA

A amazona brasileira Luciana Lossio, campeã do ranking brasileiro senior top 2021, soube que ia saltar seu primeiro GP5* há uma semana. No último sábado, seis dias depois, subiu ao topo do pódio do Grande Prêmio CSI5* Bainbridge Companies, dotado em U$ 385 mil (cerca de R$ 1,9 milhões na cotação atual), principal disputa na nona semana no Festival Equestre de Inverno Wellington International, na Flórida (EUA).

Diante de uma multidão entusiasmada no 'Saturday Night Lights', a amazona de 49 anos levou sua parceira de longa data, Lady Louise JMen, BH filha de Landario JMen em Carlota JMen (TE) de 13 anos, a uma vitória dos sonhos.

"Isso é incrível para mim. Estou com a Lady há seis anos e, no início, eu só queria saltar 1,20m, mas evoluimos muito mais. Fomos subindo de altura e hoje estou aqui no meu primeiro cinco estrelas e vencendo ao lado desses cavaleiros que eu apenas costumo assistir", comemorou Luciana.

"Ela é tão confiante e não muda de dia para noite ou da grama para a areia. Simplesmente perfeita", destacou a campeã sobre Lady Louise Jmen.

Dos 45 conjuntos, somente quatro habilitaram-se ao desempate idealizado pelo irlandês Alan Wade. Luciana e Lady Louise foram o penúltimo conjunto em pista Luciana e Lady Louise zeraram em 39s15, resultado que lhe garantiu e levantou a torcida no Wellington International Equestrian Centro.

Sagrou-se vice-campeão Nayel Nassar montando Igor van de Wittermoere, sem faltas, em 39s57, respresentando o Egito. O norte-americano Karl Cook com Kalinha van?t Zorgvliet emplacou em terceiro lugar, pista limpa, em 39s9.

"Na sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher, então acho que eles podem ter me deixado ganhar por causa disso", brincou Lossio. "Hoje foi a nossa noite. No aquecimento, a Lady estava me dizendo: 'eu quero ir'. Ela é muito forte e eu tenho que estar lá tentando mantê-la em minhas mãos porque ela realmente gosta de saltar", finalizou.

Para encerrar a noite, o tratador de Lossio e cuidador de Lady Louise Jmen, Ronan Silveira, recebeu o Prêmio de Tratadores de U$ 500 (cerca de R$ 2490 na cotação atual) oferecido pela Double H Farm. Além disso, como vencedores do Grande Prêmio CSI5* da Bainbridge Companies, Lossio e Lady Luise Jmen foram agraciados com o Troféu Memorial Perpétuo Herman 'Kappy' Kaplan.

O tratador de Lossio e cuidador de Lady Louise Jmen, Ronan Silveira, recebeu o Prêmio de Tratadores oferecido pela Double H Farm.