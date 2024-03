Liverpool empata com City e perde a liderança do Inglês

Neste domingo, o Liverpool recebeu o Manchester City, no Anfield, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado pelo argentino Mac Allister, enquanto o zagueiro John Stones anotou para os visitantes.

Assim, a equipe comandada por Klopp, que chegou aos 64 pontos, perdeu a liderança da competição para o Arsenal, já que o rival venceu o Brentford na tarde de ontem e alcançou os 65. Por outro lado, o Manchester City seguiu na terceira posição, agora com 63 pontos.

O próximo jogo do Liverpool será diante do Sparta Praga, nesta quinta-feira, pela volta das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola às 17 horas (de Brasília), no Anfield. Já o City encara o Newcastle pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. A bola rola no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.

Termina a partida em Anfield. Mac Allister marcou o gol dos Reds.#LIVMCI pic.twitter.com/tKdH3F8tQb ? Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) March 10, 2024

Os gols

O primeiro gol foi marcado pelos visitantes, aos 23 minutos da primeira etapa, com o zagueiro Stones. Após escanteio cobrado por De Bruyne, o atleta subiu muito bem de cabeça e mandou sem chances para Kelleher fazer a defesa.

No entanto, aos cinco do segundo tempo, o Liverpool buscou o empate com o argentino Mac Allister. O meio-campista aproveitou o pênalti e, com muita categoria, bateu no alto da meta.