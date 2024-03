Lesão de Ederson preocupa Guardiola, e goleiro deve ser cortado da seleção

A lesão do goleiro Ederson no empate entre Liverpool e Manchester City (1 a 1), neste domingo, preocupa o clube inglês e deve ter consequências diretas na seleção brasileira.

O que aconteceu

Ederson sentiu dores após uma jogada em que se chocou com o atacante Darwin Núñez, do Liverpool. No lance, o goleiro cometeu o pênalti que resultou no gol de empate do time de Jurgen Klopp.

Após a cobrança, Ederson tentou continuar em campo, mas acabou substituído 6 minutos depois. O goleiro foi atendido imediatamente após sair de campo. Ainda no estádio, o técnico Pep Guardiola recebeu informações preliminares sobre as condições do brasileiro.

Na área de entrevistas do estádio de Anfield, o treinador catalão mostrava preocupação com o goleiro. Em entrevista à BeinSports, ele foi perguntado sobre o assunto. "Não parece bom", disse, sem querer se estender no tema.

Na segunda-feira, o goleiro fará exames mais detalhados, e o Manchester City deve divulgar informações sobre a lesão. A comissão técnica da seleção brasileira já está em contato com o clube inglês e monitora a situação do goleiro.

Nesta segunda-feira, o médico Rodrigo Lasmar fará um relatório sobre todos os convocados, já com dados atualizados no caso de Ederson. A tendência é que o goleiro seja cortado dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 deste mês.

Rafael, do São Paulo, e Bento, do Athletico-PR, são os dois outros goleiros convocados para os amistosos. Alisson, titular da seleção na Copa do Mundo do Qatar, não foi chamado por estar lesionado.