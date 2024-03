Lazaroni justifica Corinthians alternativo contra o Água Santa e defende Ryan após expulsão

O Corinthians se despediu do Campeonato Paulista com um empate de 0 a 0 com o Água Santa. O Timão entrou em campo com um time alterativo. Responsável por dirigir o clube em São Bernardo, uma vez que António Oliveira estava suspenso, o auxiliar Bruno Lazaroni justificou a decisão da comissão técnica de rodar o elenco.

"Foi uma decisão nossa, uma oportunidade para os outros atletas, que estão treinando. Oportunizá-los, em um jogo difícil, contra um adversário com pretensões ainda. Agora é foco total na quinta-feira. Hoje conseguimos passar algumas informações para o António. Foco total na quinta-feira, disse.

"Diante dos jogadores que tínhamos à disposição, foi uma decisão em conjunto da comissão técnica, sempre liderada pelo António, de colocar o que há de melhor. Isso era o de melhor que tínhamos para hoje", completou.

O treinador também aproveitou para fazer uma análise da partida. Na sua visão, o Corinthians fez um primeiro tempo ruim, mas melhorou na etapa final.

"Primeira parte muito aquém da nossa equipe. Proporcionamos em algumas situações transições que proporcionaram oportunidade de gols para os rivais. Após a expulsão, demoramos um pouco para nos organizar. Organizamos no intervalo. No segundo tempo fomos mais vibrantes, com mais cara do Corinthians e quase vencemos o jogo", analisou.

Por fim, Bruno Lazaroni falou sobre a expulsão de Ryan. O volante recebeu o segundo amarelo ainda nos acréscimos do primeiro tempo.

"Quanto à expulsão, achei que foi injusta. Achei falta nele. Depois até questionei se houve falta para amarelo no segundo lance. O Ryan reconhece que poderia ter feito diferente, especialmente no primeiro amarelo. No segundo, questiono até se houve falta. Ele não tem culpa nenhuma. Ele é trabalhador e contamos com ele", finalizou.

Com o empate com o Água Santa, o Alvinegro encerrou o Estadual na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos. O time já chegou na última rodada eliminado.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time visita o São Bernardo, pela segunda fase do torneio. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio a partir das 20 horas (de Brasília).