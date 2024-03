Koulibaly agradece Cristiano Ronaldo por liderar movimento à Arábia Saudita

O zagueiro Koulibaly, do Al-Hilal, agradeceu neste domingo o craque português Cristiano Ronaldo por ser um dos primeiros a acreditar no projeto de futebol da Arabia Saudita. O atacante assinou com o Al-Nassr no começo de 2023 e foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da liga.

"Não devemos esquecer que ele foi o primeiro a acreditar na Arábia Saudita, a sua decisão mudou a história da liga e deveríamos ser gratos", afirmou o senegalês em entrevista ao jornal "AS", da Espanha.

Após a ida de Ronaldo, diversos outros grandes jogadores também saíram da Europa e foram para o Oriente Médio. É o caso de Neymar, Benzema, Kante, Mahrez e Firmino.

Além disso, o defensor também falou sobre como é jogar contra Cristiano.

"Já nos enfrentamos muitas vezes, a última ocorreu bem para mim, mas você sabe que ele pode marcar a qualquer momento", declarou.

Koulibaly vive grande fase no Al-Hilal e ajudou a equipe a igualar o recorde mundial de vitórias seguidas, com 27. O time comandado pelo técnico português Jorge Jesus, ex-Flamengo, entra em campo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), contra o Al-Ittihad, no estádio King Abdullah Sports City, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia.