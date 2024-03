Klopp reclama de lance polêmico em Liverpool x City: "100% falta"

Na tarde deste domingo, Liverpool e Manchester City fizeram um dos melhores jogos na atual edição do Campeonato Inglês. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Stones e Mac Allister, de pênalti. Porém, um lance no final da partida poderia ter mudado isso.

Aos 54 minutos do segundo tempo, Doku e Mac Allister disputaram a bola dentro da área da equipe azul. O ponta belga acabou chegando com o pé alto, acertando a bola e o peito do camisa 10 vermelho. Nem o árbitro nem o VAR deram pênalti, o que enfureceu Jurgen Klopp:

"Esse lance, em todas as posições do campo, é com certeza uma falta. 100% uma falta e cartão amarelo. Ele (Doku) acerta a bola. Mas só consegue acertar a bola porque o pé dele está lá (no alto). Se a bola não estivesse lá, ele mataria Mac Allister."

O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. Caso algum vencesse, iria assumir a liderança da Premier League. Com esse empate, o Arsenal se manteve no topo da tabela ao fim da 28 rodada.