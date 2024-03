Juventus empata com Atalanta e perde vice-liderança do Italiano

Neste domingo, a Juventus recebeu a Atalanta no Allianz Stadium em partida que terminou empatada por 2 a 2. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com esse resultado, a equipe da casa fica na 3ª colocação com 58 pontos. Enquanto isso, a Atalanta sobe uma posição e chega ao 5º lugar, com 47 pontos.

O próximo jogo da Velha Senhora será pela Serie A contra o Genoa, novamente no Allianz Stadium, às 8h30 do próximo domingo. Já a Atalanta receberá o Sporting no Gewiss Stadium pela volta das oitavas de final da Liga Europa às 17h de quinta-feira. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 no José Alvalade.

O jogo

A Atalanta abriu o placar com um golaço ensaiado. Aos 34 minutos da primeira etapa, Pasalic rolou a falta da entrada da área para Koopmeiners, que soltou um foguete para estufar a rede de Szczesny. O empate dos mandantes veio aos 20 do segundo tempo: em bela troca de passes, McKennie achou Cambiasso, que tirou de Carnesecchi e deixou tudo igual.

A Velha Senhora chegou a virar o jogo quatro minutos depois do empate, quando Milik aproveitou a ajeitada de McKennie e fuzilou para o gol. Porém a equipe de Bérgamo não demorou para voltar ao jogo. Aos 30 minutos, Koopmeiners marcou seu segundo do jogo e definiu o resultado final.

Outros jogos deste domingo

A rodada do dia começou às 8h30, com uma vitória do Hellas Verona para cima do Lecce por 1 a 0. A partida ficou marcada por uma agressão do técnico da equipe derrotada, Roberto D'Aversa, ao atacante rival Thomas Henry.

No jogo das 11h, o Milan bateu o Empoli por 1 a 0 no San Siro e, com esse empate da Juventus, assumiu a vice-liderança da Serie A.