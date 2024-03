JP Chermont celebra estreia no profissional do Santos contra a Inter de Limeira

No último sábado, o lateral direito João Pedro Chermont fez a sua estreia no profissional do Santos, durante a vitória contra a Inter de Limeira por 3 a 2, pelo Paulistão, na Vila Belmiro. O jogador, de 18 anos, fez um post no Instagram celebrando o ocorrido.

"Com certeza o dia mais especial da minha vida, onde pude realizar o que um dia era apenas um sonho de mlk (sic) !!! Obrigado pai, obrigado mãe por sempre acreditar em mim e no que eu era capaz de fazer para mudar nossas vidas, vocês são a razão de tudo que está e ainda vai acontecer em minha vida!!!!", escreveu o defensor.

O Menino da Vila entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Em 2024, ele também disputou a Copinha e integrou o elenco sub-23 do Peixe no torneio amistoso no Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JP CHERMONT (@jp_chermont)

Após a turnê santista, João Pedro Chermont foi inscrito na lista B do Paulistão. Na posição, o atleta conta com a concorrência de Aderlan e Rodrigo Ferreira.

Classificado às quartas de finais, o Santos encerrou a primeira fase com 25 pontos, com a liderança do Grupo A e a segunda melhor campanha. Na próxima fase, o Peixe terá pela frente a Portuguesa em duelo único, com a vantagem do mando de campo.

Confira a postagem de João Pedro Chermont na íntegra:

09/03/2024!!! Com certeza o dia mais especial da minha vida, onde pude realizar o que um dia era apenas um sonho de mlk (sic) !!! Obrigado pai, obrigado mãe por sempre acreditar em mim e no que eu era capaz de fazer para mudar nossas vidas, vocês são a razão de tudo que está e ainda vai acontecer em minha vida!!!!



Agradeço também a todos que fizeram e fazem parte deste processo.



Deus, não tenho palavras pra descrever o amor e a gratidão que tenho por ti!! Obrigado por cuidar de mim e me livrar de todos os males dessa louca vida, só o Senhor sabe das dificuldades, dores, noites mal dormidas que passei, e o Senhor pôde fazer com que eu entendesse o meu propósito!!



SANTOS SEMPRE SANTOS!!!