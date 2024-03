Jovem atacante do Botafogo, Yarlen comemora primeiro gol no profissional: "Muito orgulho"

O Botafogo venceu por 2 a 1 o Sampaio Corrêa, neste domingo, em Bacaxá. O resultado fez o Alvinegro carioca ficar mais próximo da final da Taça Rio.

Um dos destaques da equipe foi Yarlen. O jovem jogador abriu o placar para o Botafogo, balançando as redes pela primeira vez como profissional. Após o confronto, o atacante vibrou com o gol e citou o pai como um entusiasta do seu futebol.

"Não sei nem o que falar. Um golaço. Antes da partida, meu pai mandou uns vídeos da gente treinando. Quase chorei. Ele disse que estava orgulhoso de me ver na televisão. Tenho certeza de que ele chorou em casa. Muito orgulho de fazer o primeiro gol como profissional nesse clube maravilhoso", afirmou o atleta.

Confira o golaço do Yarlen para abrir o placar da partida! Que chute, garoto! ??? #VamosBOTAFOGO ? @CanalGOATBR pic.twitter.com/PFs5lk0LeX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 10, 2024

Yarlen exaltou o fato dele e de Sapata, outro jovem vindo da base e que entrou no segundo tempo, terem marcado os gols do Botafogo.

"Falamos que iríamos entrar e mudar o jogo. Fomos felizes de entrar e fazer os gols", finalizou o jogador.

O Botafogo volta a enfrentar o Sampaio Corrêa no próximo domingo (17), no Nilton Santos, a partir das 18h30 (de Brasília). O Glorioso pode perder por um gol que avançará para a decisão.