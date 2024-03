Irmão de Daniel Alves desmente morte do jogador: "Quanta crueldade"

No início da noite deste sábado, surgiram boatos de que o jogador Daniel Alves, acusado de estupro e condenado por quatro anos e meio, havia sido encontrado morto na cadeia, em Barcelona, onde está preso.

No entanto, a notícia, que se espalhou pelo mundo, foi desmentida por familiares de Daniel. O irmão do atleta, Ney Alves, publicou em seu story do Instagram uma foto antiga, ao seu lado, e escreveu palavras em forma de apoio.

"Que Deus te dê muita saúde e sabedoria meu mano véio, para superar e suportar a crueldade dos seres humanos, que Deus tenha misericórdia da sua vida e da nossa família".

Após a postagem, Ney Alves completou seu posicionamento com um vídeo.

"Quanta crueldade do ser humano, condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou ao banheiro masculino. Fazer o que, só ela e ele sabe, quantas vezes vou ter que falar isso. Mas vocês já condenaram o cara, não basta já? O cara está preso. Agora vocês querem desejar a morte, vocês querem ver o meu irmão morto. Como assim? Meu pai tem mais de 70 anos e minha mãe mais de 60, vocês não tem família não? Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês.", disse.