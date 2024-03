Invicto na 1ª fase do Paulistão desde 2021, Palmeiras garante melhor campanha pelo terceiro ano consecutivo

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP no último sábado, por 1 a 0, na Arena Barueri, e garantiu a primeira posição geral do Campeonato Paulista. Isso, porém, não é novidade para o clube. O Verdão foi o dono da melhor campanha da fase de grupos da competição nas últimas três edições.

Desta vez, o Palmeiras encerrou a fase inicial na liderança do Grupo B, com 28 pontos conquistados. Em 12 partidas, foram oito vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota.

Aliás, o time de Abel Ferreira não sabe o que é perder na primeira fase do Paulista há bastante tempo. O último revés da equipe na fase inicial da competição foi em abril de 2021. Uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, em pleno Allianz Parque.

De 2020 para cá, o Palmeiras não só obteve a melhor campanha nos últimos três anos, como chegou à final estadual todas as vezes. Neste período, foram dois vices e dois títulos. O último deles sobre o Água Santa, em 2023.

No topo da classificação geral, o Alviverde soma 77,8% de aproveitamento no Paulistão deste ano. Já foram 20 bolas na rede e apenas nove gols sofridos. O melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição - atrás só do Red Bull Bragantino.

Em busca do seu 26º troféu estadual, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival será definido neste domingo, e pode ser Ponte Preta ou Água Santa. O jogo eliminatório não tem data marcada, mas deve ocorrer no próximo fim de semana, com mando do Verdão.