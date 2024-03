Há mais de 40 dias sem o Allianz, Abel vê o Palmeiras jogando fora em Barueri: "Não é nossa casa"

Um mês e 11 dias.

Esse é o tempo exato que o Palmeiras está sem utilizar o Allianz Parque, seu estádio.

Neste sábado, pelo quarto jogo seguido como mandante, o Verdão levou o duelo contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, à Arena Barueri.

O técnico Abel Ferreira falou sobre a situação após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP.

Ele ressaltou que a equipe está jogando "fora de casa" e afirmou que o Alviverde sente falta do Allianz.

"Estamos jogando fora, é bom que todos entendam isso. Sei que os nossos torcedores fazem de tudo para vir aqui, só que essa não é nossa casa. Precisamos do Allianz Parque e daquela atmosfera. É mais um obstáculo para nós, e tenho que valorizar nossos jogadores por isso. Seja no sintético ou no natural. E prefiro um gramado sintético bem cuidado do que um natural, como dizem, 'para bezerros'. Mas queremos jogar no Allianz Parque. É claro que, se tivermos que jogar aqui, vamos respeitar muito a Arena Barueri. Mas não é a mesma coisa", disse o comandante.

No próximo compromisso do Palmeiras, nas quartas de final do Paulistão, o clube ainda não terá o Allianz Parque.

O estádio, que passa por uma reforma no gramado, tem como o prazo final para as obras o dia 12, nesta próxima terça-feira.

Com as quartas de final previstas para 17 de março, não haveria tempo hábil para que o Verdão retorne à sua casa na próxima fase do Estadual.

Isso porque a FPF (Federação Paulista de Futebol) pede para que os clubes avisem alguma mudança de estádio com dez dias de antecedência.

Sendo assim, a expectativa é que o Alviverde volte a mandar uma partida no Allianz Parque apenas em uma eventual semifinal do Paulistão, que deve ocorrer no dia 27.

Quando o Allianz Parque for reentregue ao Palmeiras, a equipe deve fazer um treinamento no estádio com seu elenco para avaliar se a nova grama sintética, de fato, reúne condições de jogo.

O time não que correr risco e pretende evitar lesões no futuro.

Se o campo não estiver bom, o Verdão seguirá distante de sua casa.

A última partida realizada no Allianz foi o clássico contra o Santos, quando Giuliano, meia do Peixe, saiu machucado de campo.

Um dos problemas identificados no campo foi o derretimento do composto termoplástico, em decorrência de altas temperaturas e da poluição na cidade de São Paulo.

Desde então, o Alviverde vem mandando seus jogos na Arena Barueri.

Descontente com a Real Arenas, que cuida do Allianz Parque, o Palmeiras calcula um prejuízo milionário com o período sem jogos na sua casa e diz que a empresa responsável pelo estádio terá que arcar com o dano financeiro.