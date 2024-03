Grêmio x Brasil de Pelotas: prováveis escalações e onde assistir as quartas de final do Gaúcho

Grêmio e Brasil de Pelotas entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Por ter uma campanha superior a do adversário na primeira fase, o Tricolor possui as vantagens do empate e de jogar em seus domínios.

ONDE ASSISTIR

Os canal Premiere faz a transmissão do confronto.

CAMPANHA NA PRIMEIRA FASE

Grêmio - 23 pontos em 11 partidas (7V - 2E - 2D) - terminou a primeira fase na segunda posição

Brasil de Pelotas - 15 pontos em 11 partidas (3V - 6E - 2D) - terminou a primeira fase na sétima posição

ESCALAÇÕES

Grêmio

Gabriel Grando; JP Galvão, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Nathan Fernandes.

Técnico: Renato Gaúcho.

ALEGRIA DO MEU CORAÇÃO ??? Domingo temos mais decisão pela frente. Vamos juntos lutar pela vaga à semifinal, unir campo e arquibancada em uma mesma sintonia. Garante o teu lugar ? https://t.co/ZennIsMrDt pic.twitter.com/FmzxsOiOn9 ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 8, 2024

Brasil de Pelotas

Gabriel Oliveira; Zé Pedro, Bruno Reis e Adriel; Biteco, Maicky, Marcinho, Anderson Recife e Mario Henrique; Baradales e Robinho.

Técnico: Gabriel Dutra.

ARBITRAGEM

Jonathan Benkenstein Pinheiro comandará a arbitragem do duelo, acompanhado dos assistentes Michael Stanislau e Juarez de Mello Junior.