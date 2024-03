Giro dos Estaduais: Vitória vence e Fortaleza empata; Goiás é eliminado nos pênaltis

Neste domingo, diversos jogos agitaram os mata-matas dos Campeonatos Estaduais pelo Brasil. O Vitória venceu o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 pelo Baianão. No Campeonato Goiano, o Goiás foi eliminado nos pênaltis pelo Goiânia. No Ceára, o Fortaleza ficou no 1 a 1 contra o Maracanã e, em Santa Catarina, o Figueirense venceu o Barra por 3 a 1.

Campeonato Goiano

O Goiás recebeu o Goiânia e acabou eliminado nos pênaltis por 3 a 2. Durante o tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Paulo Baya, artilheiro do campeonato, abriu o placar para os donos da casa e Gustavo Vintecinco empatou aos 33 minutos da etapa final. O jogo de ida havia terminado em 0 a 0.

Nas penalidades máximas, Paulo Baya, Diego Caito e Sander perderam suas cobranças e o Goiás deu adeus à competição.

No estádio Jonas Duarte, o Anápolis derrotou o Aparecidense por 1 a 0. Apesar da vitória, o resultado não foi suficiente para reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida. Com isso, o Aparecidense avançou de fase no Estadual. Marcão anotou o gol da vitória aos 30 minutos.

As duas equipes classificadas aguardam a definição das próximas vagas para conhecerem seus adversários. O Anápolis tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Botafogo-SP.

Campeonato Baiano

O Vitória visitou e derrotou o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal. Os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro foi marcado por Alerrandro aos 12 minutos e Zé Hugo sacramentou a vitória aos 52 minutos. Os donos da casa ainda viram Tauã receber o segundo cartão amarelo e ser expulso faltando 15 minutos para o fim do jogo.

A partida de volta acontece no próximo domingo, às 16 horas, no Barradão.

VITÓRIAAAAA DO VITÓRIAAAAAA!!!!!!! ???? COM GOLS DE ALERRANDRO E ZÉ HUGO, O LEÃO VENCEU O BARCELONA DE ILHÉUS NO PRIMEIRO JOGO DA SEMIFINAL POR 2×0. VAMOOOOO LEÃO!!! ?: @victorfotos #PegaLeão #PorNossaHistória #Baianão2024 pic.twitter.com/daTSrNxdEe ? EC Vitória (@ECVitoria) March 10, 2024

Campeonato Cearense

No Ceará, o Maracanã recebeu o Fortaleza pela partida de ida da semifinal do Estadual. A partida acabou em empate por 1 a 1. Guilherme Barbosa, aos 9 minutos de jogo, fez para os donos da casa e Lucero empatou aos 14 minutos da segunda etapa.

A partida de volta acontece no próximo domingo, às 17 horas. Antes disso, o Fortaleza enfrenta o Retrô nesta quinta-feira, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Fim de jogo e confronto terminado empatado em 1×1. A partida de volta será no próximo domingo (17), às 17h, na Arena Castelão. ? Lucero#FortalezaEC #Cearense2024 pic.twitter.com/7OBkW1ojJf ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 10, 2024

Campeonato Catarinense

No Gigantão das Avenidas, o Figueirense derrotou o Barra por 3 a 1 no primeiro jogo das quartas de final. Os gols foram marcados por Renan, aos 39 do primeiro tempo, Guilherme Pato, aos oito minutos da segunda etapa, e JP Iseppe, aos 24 minutos. Adilson Bahia descontou aos 36 minutos do segundo tempo. Ewerton foi expulso com apenas 9 minutos de jogo e deixou o Barra com um a menos.

A partida decisiva vai acontecer no próximo domingo, sem horário confirmado.