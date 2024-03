Geromel exalta atuação do Grêmio e projeta duelo das semis contra o Caxias: "Sabemos das dificuldades"

Na noite deste domingo, o Grêmio avançou para as semifinais do Campeonato Gaúcho ao bater o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, na Arena do Grêmio. Os gols do Tricolor gaúcho foram feitos por Cristaldo e Diego Costa.

Após o confronto, o zagueiro e capitão Geromel avaliou a partida da equipe e exaltou a atuação do elenco no triunfo.

"As eliminatórias começaram agora e nosso objetivo era a classificação. Conseguimos, fizemos um jogo seguro, tranquilo. Impusemos nosso ritmo, tivemos inúmeras chances. Agora é trabalhar, porque a semifinal é já na semana que vem", disse em entrevista ao Premiere.

Na próxima fase do Estadual, o Grêmio terá pela frente o Caxias, com data, horário e local a serem definidos pela Federação Gaúcha. Geromel projetou o confronto e afirmou que o grupo já sabe das dificuldades que terá de enfrentar se quiser chegar à final.

Fim de jogo: #Grêmio 2×0 Brasil de Pelotas

CLASSIFICADOS! Com uma bucha do Cristaldo e um gol de centroavante do Diego Costa, vencemos o Brasil de Pelotas aqui na Arena e seguimos em busca da sétima taça seguida!

?? #GRExGEB #Gauchão2024 pic.twitter.com/HTwojpVPqj ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 10, 2024

"O Caxias é super tradicional. Já nos enfrentamos inúmeras vezes, eu principalmente. No primeiro jogo do campeonato, perdemos para eles lá. Sabemos das dificuldades que existem em jogar no Centenário. Vamos trabalhar durante a semana para neutralizar as forças deles", finalizou o zagueiro.

O embate entre Grêmio e Caxias será uma reedição da final do Estadual do ano passado, vencida pelo Tricolor gaúcho. Os duelos das semifinais do Gauchão serão disputados em jogos de ida e volta, sendo que o time de Renato Gaúcho deve decidir fora de casa.

Do outro lado da chave, o Internacional encara o Juventude por uma vaga na grande decisão. O Colorado é o maior vencedor da competição, com 45 títulos, enquanto o Tricolor gaúcho tem 42 e vai em busca do 43º.