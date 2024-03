Fortaleza usa camisa com 'marcas de sangue' alusiva a ataque contra ônibus

O Fortaleza entrou em campo para encarar o Maracanã, hoje (10), pelo Campeonato Cearense com uma camisa com 'marcas de sangue' alusiva ao ataque contra o ônibus do clube, ocorrido em fevereiro.

O que aconteceu

Na ocasião, torcedores do Sport atacaram o veículo da delegação do Leão do Pici na saída da Arena Pernambuco após confronto pela Copa do Nordeste. Pedras e bombas foram arremessadas contra o ônibus. Os jogadores João Ricardo, Escobar, Titi, Brítez, Lucas Sasha e Dudu ficaram feridos

A camisa branca tinha marcas em vermelho simulando sangue. No lugar em que habitualmente está o nome e o número em uma camisa de jogo estava '1,5 centímetros', alusão a Gonzalo Escobar, que escapou da morte por pouco ao ser atingido na cabeça.

Segundo comunicado, a ação reforça a busca pela justiça sobre a tentativa de homicídio que a delegação tricolor sofreu há 18 dias na capital pernambucana, e que deixou seis atletas feridos. Até o momento ninguém foi preso.