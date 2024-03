Flamengo goleia Sporting Cristal e garante vaga na semifinal da Libertadores sub-20

Neste domingo, o Flamengo enfrentou o Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20, em partida disputada no estádio Domingo Burgueno em Maldonado, no Uruguai. O Rubro-negro goleou por 4 a 1 e conseguiu a classificação às semifinais das competição.

Com a vitória, o Flamengo termina a primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança isolada do grupo C. O Sporting Cristal, por sua vez, encerra sua participação na lanterna do grupo e não conseguiu somar nenhum ponto no campeonato.

Na semifinal, o clube carioca vai enfrentar o Rosario Central, da Argentina, nesta quinta-feira. O horário da partida ainda não está confirmado. A vaga na decisão vai ser decidida em jogo único.

FIIIIM DE JOGO NO URUGUAI! O MENGÃO goleia o Sporting Cristal por 4 a 1 com gols de Wallace Yan (2), Felipe Teresa e Iago, e encerra a fase de grupos da Libertadores Sub-20 com a melhor campanha. Na semifinal, o adversário será o Rosário Central (ARG). #GarotosDoNinho... pic.twitter.com/dz946nqFd9 ? Flamengo (@Flamengo) March 10, 2024

O Flamengo começou muito bem a partida e abriu 3 a 0 no placar no primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, Felipe Teresa recebeu na frente e tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro gol. Somente quatro minutos depois, Vitor Silva fez boa jogada pela esquerda e apenas rolou para Wallace marcar. Aos 23 minutos, Rogério recebeu na ponta direita e encontrou Wallace livre para anotar o segundo dele e o terceiro do Flamengo.

Na segunda etapa, Vitor Silva foi derrubado na área, o árbitro assinalou pênalti e Iago converteu a penalidade aos sete minutos. O Sporting Cristal conseguiu descontar aos 12 minutos. Rodríguez recebeu dentro da área e bateu no canto sem chances para o goleiro.