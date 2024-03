Fla-Flu: Flamengo reclama de árbitro por expulsão só após consulta ao VAR

O Flamengo venceu o Fluminense na primeira partida da semifinal do Carioca, hoje, no Maracanã. Após o 2 a 0, o diretor executivo de futebol Bruno Spindel reclamou da arbitragem de Yuri Elino.

O que aconteceu

Spindel reclamou do cartão vermelho apresentado a Thiago Santos, do Fluminense, apenas após a consulta ao VAR.

Segundo ele, faltou critério para algumas faltas que foram dadas ao longo do jogo.

O dirigente ainda citou um possível pênalti não marcado a favor do Flamengo.

Ele foi mal na parte disciplinar. A gente não entende por que dois critérios. O Arrascaeta sofreu umas três faltas parecidas com a que o Nico fez e não geraram amarelo. A gente não entende por que foi necessário o VAR em um lance duríssimo na direção do árbitro [expulsão de Thiago Santos]. Ele teve dois critérios e isso não cabe em um jogo de semifinal do Carioca. O pênalti a gente consultou na cabine do VAR. A justificativa deles é que teve uma falta do Nico no Martinelli antes da falta. A gente não conseguiu ver essa falta, mas a interpretação deles foi essa. Da parte do árbitro, o que a gente viu de mais grave foi a discrepância de critério na área disciplinar. Foi bem nítido. Fica gritante nessas faltas do Arrascaeta, em lances de transição ofensiva nossa, não dar amarelo no lance do Felipe.

O que mais ele disse

Transparência. "Do ponto de vista da transparência, a gente tem que elogiar a Ferj [Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro]. Na questão do pênalti, eles nos receberam depois do jogo. Não tem o que questionar. Acho que a escolha do árbitro foi correta, mas quando os erros acontecem, a gente precisa pontuar".

Seleção do árbitro para o jogo. "Os árbitros desta semifinal foram com um processo diferente, foram um processo de seleção da Ferj de acordo com a performance no campeonato. Acho que a escolha foi coerente, transparente. Nos outros jogos da fase de classificação, a escolha foi em consenso, ouvindo a opinião técnica do presidente da comissão de arbitragem. A gente tem confiança na Ferj, nos processos. Agora, os erros acontecem. O que incomoda é quando tem falta de uniformidade de critério"