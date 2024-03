Ex-árbitros concordam com pênalti marcado para o São Paulo contra o Ituano

Dois ex-árbitros ouvidos pelo UOL concordaram com a marcação do pênalti dado para o São Paulo no fim do jogo contra o Ituano, que possibilitou a vitória do Tricolor por 3 a 2 e classificou o São Paulo para as quartas de final do Paulistão no fim da partida.

No lance, o zagueiro do Ituano derruba o atacante Juan na grande área, e o árbitro Raphael Claus não marca pênalti a princípio. No entanto, chamado ao VAR pelo operador Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Claus volta atrás e confirma o pênalti para o São Paulo, que posteriormente foi convertido por Lucas.

Ao UOL, os ex-árbitros João Paulo Araújo e Manoel Serapião concordam com a marcação do pênalti.

"O pênalti realmente aconteceu, foi pênalti legítimo. Só não entendo o porquê de o Claus não ter marcado logo na hora que aconteceu, em vez de ter de ir lá consultar o VAR. Porque foi uma jogada nítida de pênalti, houve o toque, o jogador do Ituano realmente derrubou o jogador do São Paulo. Pênalti claro que não precisava nem da consulta do VAR" João Paulo Araújo

Penal claro. Além do contato inicial na perna esquerda que desequilibra o atacante, ainda tem, no movimento seguinte, o toque na coxa direita do defensor no pé do atacante do São Paulo. Imprudência clara! É como bater na traseira do carro que está na frente" Manoel Serapião

Veja o lance

Ex-árbitros ouvidos pelo UOL concordaram com a marcação do pênalti dado para o São Paulo