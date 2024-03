Elenco do Santos recebe folga após vitória e se reapresenta nesta segunda-feira

Neste domingo, o elenco do Santos recebeu folga após a vitória contra a Inter de Limeira por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª e última rodada do Paulistão.

Agora, o grupo se reapresenta na manhã desta segunda-feira para iniciar a preparação para as quartas de finais. O Peixe terá como adversário a Portuguesa, com vantagem do mando de campo.

Com 25 pontos, o Santos terminou na liderança do Grupo A e na segunda colocação geral. A pontuação continua a ser atualizada nas fases seguintes do mata-mata.

O Alvinegro Praiano não avançava às quartas do Paulistão desde a temporada 2020. Nos anos de 2021, 2022 e 2023, o Peixe, ainda, chegou a flertar com o rebaixamento.

Até a decisão contra a Portuguesa, o técnico Fábio Carille terá uma semana livre para realizar os ajustes necessários no Santos.