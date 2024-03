Ederson sai machucado de Liverpool x City e vira dúvida na seleção

O goleiro Ederson saiu lesionado do jogo entre Liverpool e Manchester City neste domingo (10) e pode virar dor de cabeça para Dorival Júnior na seleção brasileira.

O que aconteceu

O goleiro cometeu pênalti em Darwin Nuñez logo no início do segundo tempo, mas acabou levando a pior na jogada.

Além de receber cartão amarelo, Ederson foi quem acabou machucado na jogada. Ele tentou continuar em campo, mas saiu pouco depois da cobrança da penalidade.

Ortega substituiu o goleiro brasileiro, que foi atendido no gramado e saiu ajudado pelos médicos do City.

A saída de Ederson liga o alerta para Dorival na seleção brasileira: o Brasil enfrenta Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Momento em que Ederson acerta Darwin Núñez Imagem: Paul Ellis/AFP

Com Alisson, do Liverpool, lesionado, o goleiro do City seria o titular da meta brasileira nos amistosos, os primeiros testes de Dorival à frente da seleção.

O goleiro deve ser avaliado ao longo da semana, recebendo um diagnóstico mais preciso para o restante da temporada e para confirmar ausência ou presença nos amistosos.

Além de Ederson, foram convocados por Dorival os goleiros Rafael (São Paulo) e Bento (Athletico).