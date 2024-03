Ex-presidente do Corinthians bate boca ao vivo com Benja: 'incompetente'

Duilio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, discutiu e trocou farpas com o jornalista Benjamin Back, o Benja, no programa 'Domingol', da CNN.

Veja o momento:

Rapaz, o clima esquentou entre o Benja e o Duilio, viu?



Eles discutiram AO VIVO no "Domingol", da @EsportesCNN. Se liga na treta entre o jornalista e o ex-presidente do Corinthians



-- UOL Esporte (@UOLEsporte) March 10, 2024

O que aconteceu

Duilio pediu para entrar ao vivo no programa após divulgar nota se posicionando sobre notícias recentes envolvendo polêmicas de sua gestão. No ar, o ex-mandatário alvinegro alfinetou o jornalista.

"Se você fosse um jornalista, você poderia ter estudado, lido o balanço do site. Você não sabe..."

Duilio

Benja não deixou barato e retrucou, revidando a pecha de incompetente a Duilio:

"E se você fosse um presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje. Porque você é incompetente!"

Benja

Após a breve e acalorada discussão, Duilio não quis seguir o embate, mas Benja alfinetou novamente:

"Eu não vou bater boca com você, Benja", disse o ex-dirigente.

"Eu também não, até porque você afundou o Corinthians. Eu não vou bater boca com quem afundou o Corinthians", respondeu o apresentador.

Benja ainda chamou Duilio de 'cara de pau' e afirmou que o ex-presidente proibia jogadores do Corinthians de dar entrevista ao jornalista:

"Duílio, você nunca teve coragem de vir em programas em que estou eu e o Mano, você proibia qualquer jogador do Corinthians de dar entrevista para mim ou para o Mano. Você me encontrou no Rio de Janeiro em um hotel e quis tirar satisfação comigo, tirei com você também. Vem no ar conversar comigo. Vem aqui, teremos o maior prazer do mundo. Bem tratado você será", disse Benja.

"Você é o maior cara de pau que eu já conheci na vida. E o que eu falava na sua gestão eu continuo falando. Você é o pior presidente da história do Corinthians", completou o apresentador.