Dívidas, saída de Rojas e mentiras: Duilio ataca atual gestão do Corinthians e se defende

Ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves utilizou as suas redes sociais neste domingo para fazer um pronunciamento. O dirigente se defendeu de algumas críticas, alegou estar sendo vítima de fake news e atacou a atual gestão de Augusto Melo.

Um dos pontos citados por Duilio é a alta dívida que o clube tem com empresários de jogadores. Os agentes Carlos Leite e André Cury cobram um valor milionário do Timão, referente a comissões, negociações e direitos de imagem atrasados de atletas.

"Sobre as ações de empresários, o que temos hoje é uma diretoria que se sente livre para torrar, nos dois primeiros meses de 2024, R$ 129 milhões em contratações, ostentando gastos sem honrar compromissos, queimando pontes com credores", escreveu.

"Procurem um único clube da Série A que não tenha canal aberto ou negócios com André Cury e Carlos Leite. A inabilidade da atual gestão fica escancarada quando esses empresários afirmaram, em público, que não conseguiram nenhum contato com o clube antes de buscarem direitos na Justiça", ampliou.

O ex-mandatário alvinegro ainda falou sobre a situação de Matias Rojas, meia contratado por ele em meados de 2023. O paraguaio negocia a sua rescisão com o Corinthians e não atua mais pelo clube.

Duílio afirmou que a saída do atleta de 28 anos é responsabilidade da atual gestão.

"Sobre o meia Matias Rojas, que é representado por André Cury, é evidente que saiu porque a atual gestão descumpriu um acordo que ela mesma fez. É muito simples: se a cláusula de saída imediata existisse em 2023, ele teria saido em 2023: todos ouvimos a atual gestão afirmar que Rojas não recebia pagamento 'desde que chegou'", contou.

"Mentem sem parar e caem na própria mentira. É evidente que a gestão Augusto Melo renegociou em janeiro pendências do fim de ano com Rojas e incluiu uma nova cláusula - de saída imediata em caso de não pagamento. Por isso que o jogador saiu livre e o clube não pôde fazer nada. Seria importante que essa gestão, que prega tanto pela transparência, mostrasse as condições acertadas com Rojas", completou.

A pendência com o atleta iniciou-se em 2023. Em janeiro, o presidente Augusto Melo fez um acordo de parcelamento, que não foi cumprido em fevereiro. Isso bastou para Rojas deixar de comparecer ao CT e pedir seu desligamento da agremiação.

O ex-camisa 10 do Timão pode levar o caso à Fifa pois, segundo o regulamento da entidade, a rescisão contratual unilateral de um jogador pode acontecer quando é completado o segundo mês sem pagamento, seja de salário ou algum dinheiro relacionado ao contrato. Levando em conta o ano passado, o Corinthians deve cerca de cinco meses de direito de imagem.

Por fim, Duilio voltou a atacar o mandato de Augusto Melo, que começou em janeiro. Na sua visão, o atual presidente está sendo amador e não está entregando resultados. O Corinthians foi eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista.

"Quando sobra amadorismo e faltam resultados, o que resta são promessas não cumpridas, cortina covarde de fumaça e fuga de responsabilidades. Não posso aceitar isso calado e faço questão de que a Fiel saiba a verdade. Vamos conversar mais pelo bem do Corinthians", finalizou.